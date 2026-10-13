Скончался украинский комик Александр Веня Венедчук

Ушёл из жизни украинский комик Александр Венедчук, известный под псевдонимом «Веня».

Ранее он выступал в составе юмористического коллектива «Ветераны космических войск».

Причину смерти комика пока не разглашают. Других подробностей пока нет.

Напомним, известный украинский продюсер Андрей Канивец скончался в возрасте 48 лет.

9 сентября 2026 года в возрасте 75 лет скончался украинско-словацкий театральный режиссёр, сценограф, педагог и драматург Валентин Козьменко-Делинде.

Скончался Михаил Дидышин из Космача — известный краевед, исследователь Олексы Довбуша и опришковского движения, а также знаток карпатского фольклора.

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