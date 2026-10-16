Билли Джоэл сообщил, что сейчас ему не разрешают водить автомобиль. Об этом музыкант рассказал The Hollywood Reporter, сообщает Rolling Stone.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении на сцену, Джоэл сказал, что перед этим ему необходимо пройти ряд тестов. По его словам, невролог объяснил ему, что каждое выступление для него подобно сотрясению мозга.

Отмененные выступления

В прошлом году Джоэл отошел от концертных выступлений после того, как ему диагностировали нормотензивную гидроцефалию, и отменил тур, запланированный на 2025–2026 годы. В заявлении на сайте музыканта тогда отмечалось, что его состояние ухудшилось из-за недавних концертов, что вызвало проблемы со слухом, зрением и равновесием.

В том же заявлении сообщалось, что певец проходил физиотерапию по указаниям врачей. В прошлом месяце во время разговора со слушателями SiriusXM Джоэл призвал поклонников не беспокоиться о нем. Он сказал, что чувствует себя хорошо, хотя у него есть проблемы с равновесием и он частично потерял слух.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Музыкант также предположил, что на слух могли повлиять его возраст, рок-н-ролльный образ жизни и громкий звук во время выступлений.

Продажа коллекции мотоциклов

Джоэл готовится продать на аукционе более 70 винтажных мотоциклов из своей коллекции. Торги запланированы на 20 и 21 ноября. Он собирал и реставрировал старые мотоциклы десятилетиями.

В течение 15 лет Джоэл содержал на Лонг-Айленде мастерскую 20th Century Cycles для хранения и обслуживания мотоциклов. Она также работала как бесплатный музей, где демонстрировалась его коллекция, но закрылась в 2025 году.

Певец объяснил продажу возрастом и тем, что уже не может ездить так часто, как раньше. По его словам, из-за состояния здоровья управление мотоциклом стало для него менее уверенным, поэтому он решил выставить на аукцион значительную часть коллекции.

Читай нас в