比利·乔尔称自己被禁止开车——《滚石》杂志

比利·乔尔表示，他目前不被允许驾驶汽车。据《滚石》杂志报道，这位音乐家向《好莱坞报道者》透露了此事。

在回答有关可能重返舞台的问题时，乔尔表示，在此之前他必须接受一系列检查。据他所说，一名神经科医生向他解释，每场演出对他来说都类似于脑震荡。

取消的演出

去年，乔尔在被诊断出正常压力脑积水后退出现场演出，并取消了原定于2025年至2026年举行的巡演。当时，这位音乐家网站上的声明称，他的状况因近期演出而恶化，导致听力、视力和平衡方面出现问题。

同一份声明称，这位歌手正按照医生的指示接受物理治疗。上个月，在与SiriusXM听众交谈时，乔尔呼吁歌迷不要为他担心。他表示自己感觉很好，尽管存在平衡问题，并且部分失去了听力。

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这位音乐家还表示，年龄、摇滚生活方式以及演出时的高音量可能影响了他的听力。

出售摩托车收藏

乔尔正准备拍卖其收藏中的70多辆复古摩托车。拍卖定于11月20日和21日举行。数十年来，他一直收藏和修复老式摩托车。

15年来，乔尔在长岛经营20th Century Cycles工作室，用于存放和维护摩托车。该工作室还作为免费博物馆开放，展出他的收藏品，但于2025年关闭。

这位歌手将出售归因于年龄以及自己已无法像过去那样频繁骑行。他表示，由于健康状况，驾驶摩托车对他而言变得更不确定，因此决定将收藏中的很大一部分拿去拍卖。

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