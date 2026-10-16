索德伯格将协助完成《蝙蝠侠2》拍摄——《滚石》杂志

导演史蒂文·索德伯格将协助马特·里夫斯完成电影《蝙蝠侠2》主要拍摄阶段的最后几周。由于家庭原因，里夫斯暂时离开了片场工作。据《滚石》杂志报道，消息援引DC影业一名发言人向《综艺》提供的声明。

完成主要拍摄

DC影业表示，作为里夫斯作品的爱好者，索德伯格主动提出提供帮助。他将在工作室的全力支持下工作，以完成主要拍摄期最后几周的工作。里夫斯和索德伯格将与演员及摄制组密切合作，以实现里夫斯的构想。

此前，DC宣布暂停影片制作，以便里夫斯能够处理家庭事务。导演在X平台的一篇帖子中强调，他不会离开该项目，但在主要拍摄结束前不会出现在片场。他感谢索德伯格在这一困难时期提供帮助，也感谢影迷的支持。

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上映计划

索德伯格表示，他认为里夫斯在第一部《蝙蝠侠》中的工作经过深思熟虑、具体且完整。他说，目标是创作能够与已拍摄场景自然衔接的素材，以便里夫斯能够妥善完成自己的电影。

《蝙蝠侠2》的制作已经数次延期。这部影片在《蝙蝠侠》成功后于2022年公布，最初计划于2026年10月上映，随后首映日期被推迟至2027年10月。目前，该片计划于2028年2月18日上映。罗伯特·帕丁森将再次饰演主角，安迪·瑟金斯和科林·法瑞尔预计将分别回归饰演阿尔弗雷德和企鹅人。

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