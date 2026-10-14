在美国洛杉矶，洛杉矶县高等法院法官布罗克·加蒙德命令说唱歌手坎耶·韦斯特（艺名Ye）在其马里布住宅纠纷中额外支付181,433美元。该金额包括14.7万美元的律师费和34,433.93美元的费用，将支付给原告托尼·萨克森的代理人。

据《滚石》报道，代表萨克森的West Coast Trial Lawyers律师事务所要求更高的赔偿。法官最初提出的金额较低，但在律师罗恩·赞布拉诺提出异议后，重新审查了初步评估并提高了支付金额。

陪审团此前的裁决

七个月前，陪审团判给萨克森14万美元赔偿，以补偿他在韦斯特位于马里布海岸的庄园工作和居住期间遭受的伤害。其中，10万美元用于过去和未来的医疗费用，另4万美元用于过去的身体疼痛和痛苦。

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萨克森称，他被错误地归类为独立承包商，并在工作期间背部和颈部严重受伤。他还称，韦斯特未提供工伤赔偿保险，也未支付应得的赔偿。原告要求170万美元赔偿。

马里布住宅纠纷

根据萨克森的证词，韦斯特计划将这栋于2021年以5700万美元购得、由日本建筑师安藤忠雄设计的房屋改造成一座自给自足的地堡。他表示，工人被命令拆除管道设施、马桶、设备、橱柜、电力系统以及内置的混凝土壁炉。

陪审团没有判给未来疼痛和痛苦的赔偿，也没有施加惩罚性赔偿。他们还认定，萨克森并未遭到不当解雇，韦斯特也不存在恶意、压迫或欺诈行为。韦斯特正在对支付14万美元的裁决提出上诉。

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