U2发布了新单曲《The Greatest Show on Earth》，并宣布将举行同名世界巡演，计划于2027年2月在墨西哥墨西哥城启动。随后，乐队计划在圣保罗和布宜诺斯艾利斯演出。北美和欧洲的演出日期将于稍后公布，据《滚石》报道。

新单曲和音乐视频

这首歌将收录于U2即将发行的专辑《Carnaval de Luz》，该专辑计划于11月13日发行。此前，乐队还发布了这张即将发行的专辑中的单曲《Silencio》和《Street of Dreams》。

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主唱Bono称《The Greatest Show on Earth》是他最喜欢的新专辑歌曲，并表示这可能是乐队很长一段时间以来最好的作品。这首单曲还推出了音乐视频，由U2的长期合作伙伴安东·科尔宾在加利福尼亚沙漠拍摄。

为支持专辑举行的巡演

乐队在一份声明中将歌曲和巡演的名称描述为对音乐人自身的挑战——力求为观众带来最棒的夜晚。贝斯手亚当·克莱顿称《Carnaval de Luz》是一组非凡的歌曲，也是乐队成员50年来所做工作的总结。

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