2026年10月11日，美国几乎同时举行了两场与海滩男孩乐队有关的演出。由迈克·洛夫领衔的乐队巡演阵容在纳什维尔的Ryman Auditorium演出，而艾尔·贾丁与Pet Sounds Band则在加利福尼亚州塞里托斯的Cerritos Center for the Performing Arts演出。《滚石》报道。

迈克·洛夫在纳什维尔的演出

演出开始前，演员约翰·斯塔莫斯和这位音乐人的儿子布莱恩·洛夫向观众表示，洛夫健康状况不佳。帷幕拉开后，他坐在舞台中央的一把椅子上。连续第二场演出中，洛夫没有演唱主唱部分：这些部分由他乐队中的音乐人承担，而他演唱和声。

洛夫告诉观众，他有健康问题，但仍希望来到Ryman Auditorium。这场演出还有长期与威利·纳尔逊合作的口琴演奏家米奇·拉斐尔，以及乡村音乐二人组LoCash参加。演出以歌曲Fun, Fun, Fun结束，随后洛夫在同事帮助下站起身来，帷幕同时落下。

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斯塔莫斯在演出前数小时发布的一封致歌迷的信中表示，纳什维尔的演出可能是洛夫与乐队的最后一次演出。与此同时，海滩男孩乐队的日程中仍安排了11月11日在奥兰多、11月13日在布里斯托尔，以及2027年5月在阿尔伯塔省伊诺克举行的演出。

艾尔·贾丁演出的嘉宾

在塞里托斯，吉他手大卫·马克斯和布鲁斯·约翰斯顿加入了贾丁与Pet Sounds Band。约翰斯顿于2月离开了洛夫的巡演阵容，此前已工作了六十年。约翰斯顿和贾丁十多年来首次同台演出。

马克斯在多首歌曲中演奏，包括Surfin’ Safari和I Get Around。约翰斯顿加入演唱Do You Wanna Dance?和You’re So Good to Me。演出期间还完整演奏了1977年的专辑The Beach Boys Love You。玛丽莲·威尔逊加入演唱Let’s Put Our Hearts Together；据《滚石》报道，1979年的歌曲It’s a Beautiful Day首次在演唱会上由海滩男孩乐队的某位成员演出。在压轴环节，迪恩·托伦斯和卡妮·威尔逊与贾丁、马克斯和约翰斯顿一同演出。

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