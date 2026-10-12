11 октября 2026 года в США почти одновременно состоялись два концерта, связанных с The Beach Boys. Гастрольный состав группы во главе с Майком Лавом выступил в Ryman Auditorium в Нэшвилле, а Эл Джардин с Pet Sounds Band — в Cerritos Center for the Performing Arts в Серритосе, штат Калифорния. Об этом сообщает Rolling Stone.

Выступление Майка Лава в Нэшвилле

Перед началом концерта актер Джон Стамос и сын музыканта Брайан Лав сообщили зрителям о слабом состоянии здоровья Лава. После открытия занавеса он сидел в кресле в центре сцены. Второй концерт подряд Лав не исполнял ведущие вокальные партии: их взяли на себя музыканты его группы, тогда как он пел бэк-вокал.

Лав сказал публике, что у него есть проблемы со здоровьем, однако он хотел приехать в Ryman Auditorium. В концерте также приняли участие гармонист Микки Рафаэл, который давно играет с Вилли Нельсоном, и кантри-дуэт LoCash. Выступление завершилось песней Fun, Fun, Fun, после чего Лав с помощью коллег поднялся, когда занавес опускался.

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В письме поклонникам, опубликованном за несколько часов до концерта, Стамос предположил, что выступление в Нэшвилле могло стать последним для Лава с группой. В то же время в расписании The Beach Boys остаются концерты в Орландо 11 ноября, в Бристоле 13 ноября и в Энохе, провинция Альберта, в мае 2027 года.

Гости на концерте Эла Джардина

В Серритосе к Джардину и Pet Sounds Band присоединились гитарист Дэвид Маркс и Брюс Джонстон, который в феврале покинул гастрольный состав Лава после шести десятилетий работы. Джонстон и Джардин впервые более чем за десять лет выступили вместе.

Маркс сыграл в нескольких композициях, в том числе Surfin’ Safari и I Get Around. Джонстон присоединился к исполнению Do You Wanna Dance? и You’re So Good to Me. Во время концерта также полностью прозвучал альбом The Beach Boys Love You 1977 года. К исполнению Let’s Put Our Hearts Together присоединилась Мэрилин Уилсон, а песня It’s a Beautiful Day 1979 года, по данным Rolling Stone, впервые прозвучала на концерте в исполнении кого-то из участников The Beach Boys. В финале вместе с Джардином, Марксом и Джонстоном выступили Дин Торренс и Карни Уилсон.

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