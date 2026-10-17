Рэпер и военный Ярмак крестил новорожденного сына

Украинский рэпер и военнослужащий Александр Ярмак, известный под псевдонимом Ярмак, крестил новорожденного сына. Крестным отцом мальчика стал давний коллега артиста, шоумен Женя Янович.

Женя Янович признался, что крещение двухмесячного Святослава состоялось 16 октября. В частности, он показал несколько кадров с таинства. На одном из фото ведущий держал маленького Святослава на руках, пока священник проводил обряд крещения. На другом снимке Янович уже позировал вместе с Ярмаком.

«Есть место свету. Вчера стал крестным отцом Святослава Александровича», — поделился шоумен.

Также Женя Янович вспомнил сериал «Как закалялся стайл», в котором они с Александром Ярмаком играли лучших друзей. Как отметил шоумен, понадобилось 13 лет, чтобы крепкая дружба переросла в кумовство.

«От «Саня, я решил» и «Гусь, ты дебил» до «Кум, поздравляю вас!» прошло каких-то 13 лет», — пошутил ведущий.

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