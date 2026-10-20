Суд штата Нью-Йорк в США отклонил оставшиеся исковые требования Моргана Кэри, брата певицы Мэрайи Кэри. Он обвинял ее в клевете из-за мемуаров The Meaning of Mariah Carey, изданных в 2020 году. Судья Лесли А. Стро вынесла решение в понедельник, сообщает Rolling Stone.

Иск брата певицы

Морган Кэри подал иск 28 мая 2021 года. Он утверждал, что сестра нанесла ущерб его репутации, представив его склонным к насилию, заявив о его причастности к торговле кокаином и упомянув о его проблемах с поведением в детстве.

Истец также заявлял, что Мэрайя Кэри опиралась на информацию их покойной матери, а коммерческий успех книги якобы был для нее важнее проверки изложенных утверждений. В иске он указал, что размер ущерба, по его мнению, превышает 20 млн долларов.

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Позиция суда и сторон

Судья пришла к выводу, что Морган Кэри не доказал наличие actual malice со стороны сестры при распространении оспариваемых утверждений. По законодательству штата Нью-Йорк публичное лицо в делах о клевете должно доказать, что ответчик распространил ложное заявление, зная о его ложности или легкомысленно пренебрегая истиной.

По мнению суда, ухудшение отношений между братом и сестрой само по себе не доказывает соблюдение этого стандарта. Адвокат Мэрайи Кэри Джон Розенберг заявил Billboard, что решение подтверждает необходимость широкой защиты авторов, высказывающихся по вопросам общественного интереса. Адвокат Моргана Кэри Ричард Альтман сообщил Rolling Stone, что сторона истца не согласна с решением и намерена в ближайшее время его обжаловать.

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