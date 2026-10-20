Стало известно о новом романе Дженнифер Лопес — Page Six

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес завела новый роман.

Как пишет издание Page Six, сейчас звезда встречается со своим партнером по фильму «Офисный роман» на Netflix — 46-летним актером Бреттом Голдштейном. Инсайдеры утверждают, что после совместной работы их отношения переросли в «неформальные».

К слову, на днях актеры посетили вечеринку в Лос-Анджелесе. Они пришли по отдельности, но ушли с мероприятия вместе.

«Единственное, что их объединяет, — это то, что они оба любят ходить на вечеринки и в рестораны. В отличие от её бывшего Бена Аффлека, который всегда выглядел мрачно, когда они куда-то выходили», — отмечают инсайдеры.

Кстати, Лопес и Голдштейн отрицают, что между ними роман. Однако знаменитость отмечала, что актер целуется лучше всех её коллег.

Источник: Page Six

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