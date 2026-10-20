Украинскую блогершу Владу Роговенко задержали в США

Украинскую блогершу Владиславу Колесниченко, известную как Влада Роговенко, задержали в США 12 октября 2026 года. По данным реестра округа Бровард в штате Флорида, ей инкриминируют домашнее насилие, а также она содержится под стражей на основании отдельного федерального ордера.

Роговенко стала известна благодаря участию в реалити-шоу «Супермодель по-украински». По имеющейся информации, полиция города Санрайз задержала её в рамках дела о домашнем насилии. Подробности предполагаемого бытового конфликта пока не разглашаются.

Кроме того, в реестре указан федеральный арест. Он может свидетельствовать о другом правовом статусе или отдельном деле, однако информации, подтверждающей причастность иммиграционной службы США ICE, в предоставленных данных нет. Сообщения о возможности освобождения под залог также требуют дополнительного подтверждения.

По имеющимся сведениям, блогерша проживает в США и недавно родила третьего ребенка.

Задержание не означает доказанной вины. Обстоятельства дела и официальные основания содержания Владиславы Колесниченко под стражей требуют дальнейшего уточнения.

Источник: Будда

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