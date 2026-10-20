+15° Kijów +10° Warszawa +11° Waszyngton
$ 45.1 € 50.64 zł 11.59
$ 45.1 € 50.64 zł 11.59
+15° Kijów +10° Warszawa +11° Waszyngton
Wiadomości Gwiazdy

Ukraińską blogerkę Vladę Rogovenko zatrzymano w Stanach Zjednoczonych

UA NEWS 20 października 2026 10:39
Ukraińską blogerkę Vladę Rogovenko zatrzymano w Stanach Zjednoczonych

Ukraińską blogerkę Władysławę Kolesniczenko, znaną jako Wlada Rogowenko, zatrzymano w Stanach Zjednoczonych 12 października 2026 roku. Według danych rejestru hrabstwa Brovard w stanie Floryda postawiono jej zarzuty przemocy domowej, a ponadto przebywa ona w areszcie na podstawie odrębnego federalnego nakazu aresztowania.

 

Rogovenko zasłynęła dzięki udziałowi w reality show „Supermodelka po ukraińsku”. Z dostępnych informacji wynika, że policja miasta Sunrise zatrzymała ją w ramach sprawy dotyczącej przemocy domowej. Szczegóły domniemanego konfliktu domowego nie zostały na razie ujawnione.

Ponadto w rejestrze odnotowano areszt federalny. Może to świadczyć o innym statusie prawnym lub odrębnej sprawie, jednak w udostępnionych danych nie ma informacji potwierdzających zaangażowanie amerykańskiej służby imigracyjnej ICE. Doniesienia o możliwości zwolnienia za kaucją również wymagają dodatkowego potwierdzenia.

photo_5960937071369196181_w.webp

Z dostępnych informacji wynika, że blogerka mieszka w USA i niedawno urodziła trzecie dziecko.

photo_5960937071369196182_w.webp

Zatrzymanie nie oznacza udowodnionej winy. Okoliczności sprawy oraz oficjalne podstawy zatrzymania Władysławy Kolesniczenko w areszcie wymagają dalszego wyjaśnienia.

Źródło: Budda

Przypomnijmy, że były mąż blogerki Anastazji Skalnickiej zadeklarował jedynie 645 hrywien wynagrodzenia.

Wcześniej Skalnicka oskarżyła byłego męża o zdradę i nazwała go oszustem.

Żona księdza z Chmielnika została blogerką i zbiera miliony wyświetleń.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację