Ukraińską blogerkę Vladę Rogovenko zatrzymano w Stanach Zjednoczonych

Ukraińską blogerkę Władysławę Kolesniczenko, znaną jako Wlada Rogowenko, zatrzymano w Stanach Zjednoczonych 12 października 2026 roku. Według danych rejestru hrabstwa Brovard w stanie Floryda postawiono jej zarzuty przemocy domowej, a ponadto przebywa ona w areszcie na podstawie odrębnego federalnego nakazu aresztowania.

Rogovenko zasłynęła dzięki udziałowi w reality show „Supermodelka po ukraińsku”. Z dostępnych informacji wynika, że policja miasta Sunrise zatrzymała ją w ramach sprawy dotyczącej przemocy domowej. Szczegóły domniemanego konfliktu domowego nie zostały na razie ujawnione.

Ponadto w rejestrze odnotowano areszt federalny. Może to świadczyć o innym statusie prawnym lub odrębnej sprawie, jednak w udostępnionych danych nie ma informacji potwierdzających zaangażowanie amerykańskiej służby imigracyjnej ICE. Doniesienia o możliwości zwolnienia za kaucją również wymagają dodatkowego potwierdzenia.

Z dostępnych informacji wynika, że blogerka mieszka w USA i niedawno urodziła trzecie dziecko.

Zatrzymanie nie oznacza udowodnionej winy. Okoliczności sprawy oraz oficjalne podstawy zatrzymania Władysławy Kolesniczenko w areszcie wymagają dalszego wyjaśnienia.

Źródło: Budda

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