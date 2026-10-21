W Korei Południowej prokuratura postawiła zarzuty, bez aresztowania, raperowi, który brał udział w hip-hopowym programie Mnet Show Me the Money. Jest on podejrzewany o kupowanie i używanie marihuany, w tym żelków zawierających konopie.

Podejrzenie kupowania narkotyków

Jak podaje Korea Herald, raper w wieku od 40 do 49 lat, według prokuratury, kupił marihuanę i cukierki z konopiami od dilera w wieku od 30 do 39 lat w klubie w dzielnicy Mapo w zachodniej części Seulu w listopadzie 2025 roku.

Prokuratorzy podejrzewają również, że w sierpniu kupował marihuanę od innego dilera i używał jej kilka razy. Raper został zatrzymany w sierpniu, po czym śledczy kontynuowali dochodzenie. Zarzuty postawiono mu w ubiegły piątek.

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Śledztwo w sprawie dilera

Śledztwo rozpoczęło się od sprawy pierwszego dilera, który w lipcu został zatrzymany i usłyszał zarzuty w związku z podejrzeniem uprawy marihuany w domu oraz produkcji żelków. Według śledczych uprawiał marihuanę od sierpnia 2024 roku do czerwca 2026 roku.

Śledczy uważają, że mężczyzna sprzedał około 105 gramów marihuany i 50 cukierków, zarabiając około 8 milionów wonów, czyli około 6 tysięcy dolarów. Podczas badania jego sprawy funkcjonariusze znaleźli dowody na to, że raper i jeszcze jedna osoba kupowali i używali produktów z marihuaną.

KBS pokazał nagrania z zatrzymania rapera w mieszkalnej dzielnicy Yongsan w centralnej części Seulu oraz z przeszukania jego mieszkania. Według stacji śledczy znaleźli substancje, które ich zdaniem są marihuaną i płynnymi konopiami. Wstępny test narkotykowy również dał pozytywny wynik na obecność marihuany. Wydział Dochodzeniowy ds. Poważnych Przestępstw w Suwon planuje rozszerzyć śledztwo na innych domniemanych nabywców.

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