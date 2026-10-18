Reżyser John Wilson kręci film dokumentalny o rezydencji Together, Together piosenkarza Harry’ego Stylesa w Madison Square Garden. Seria koncertów, składająca się z 30 występów, rozpoczęła się w sierpniu i potrwa do 31 października.

Zdjęcia rozpoczęły się w sierpniu

Jak podaje Rolling Stone, w ostatnich dniach w mediach społecznościowych rozpowszechniły się zdjęcia Wilsona z kamerą obok Stylesa w Nowym Jorku. Wywołało to spekulacje fanów na temat możliwej współpracy muzyka i reżysera.

Wilson jest znany z serialu HBO How To With John Wilson oraz filmu The History of Concrete. Według Variety zaczął pracę nad filmem o rezydencji Stylesa już w sierpniu.

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Koncerty i historie uczestników trasy

Film połączy nagrania występów na żywo ze spojrzeniem na świat Stylesa. Variety opisuje nadchodzącą produkcję jako projekt, który skupi się także na prawdziwych historiach osób zaangażowanych w trasę: samego piosenkarza, jego fanów i pracowników zaplecza.

W produkcji filmu dokumentalnego uczestniczą Universal Pictures Content Group, Peanut World Pictures oraz Styles. Według Rolling Stone rozważana jest również możliwość kinowej dystrybucji filmu.

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