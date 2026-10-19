Sunil Malhotra użyczył głosu Apu Nahasapeemapetilonowi w nowym odcinku serialu animowanego „Simpsonowie” — postać przemówiła po raz pierwszy od dziewięciu lat. Malhotra zastąpił Hanka Azarię, który wcześniej użyczał głosu Apu. Jak informuje Rolling Stone, nowy głos bohatera zabrzmiał w odcinku „The Revengening”.

Powrót postaci

Wcześniej Apu ostatni raz mówił w odcinku „The Serfsons”, który ukazał się w październiku 2017 roku. Twórcy serialu nie ogłosili udziału Malhotry, dlatego pojawienie się nowego głosu było zaskoczeniem dla widzów.

Malhotra powiedział Variety, że gdy agent poinformował go o przesłuchaniu do „Simpsonów”, ta myśl początkowo wywołała u niego niepokój. Powiedział, że rozważyłby tę rolę tylko pod warunkiem, że najpierw spotka się ze showrunnerem Mattem Selmanem i współproducentem wykonawczym Cesarem Mazariegosem. Aktor zaznaczył również, że nie chciał być obiektem żartu.

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Nowe głosy rodziny Apu

W tym samym odcinku Janina Gavankar została nową wykonawczynią głosu żony Apu, Manjuli. Matt Selman potwierdził Variety, że obie postacie będą nadal regularnie słyszane w serialu.

Apu znalazł się w centrum dokumentu z 2017 roku „The Problem With Apu”, w którym komik Hari Kondabolu mówił o wpływie tej postaci na osoby pochodzenia południowoazjatyckiego. W 2020 roku Azaria oświadczył, że nie będzie już użyczał głosu Apu, a w 2021 roku przeprosił za swój udział w stworzeniu tej postaci.

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