苏尼尔·马尔霍特拉在动画剧集《辛普森一家》的新一集中为阿普·纳哈萨皮马佩蒂隆配音，这个角色九年来首次开口说话。马尔霍特拉接替了此前为阿普配音的汉克·阿扎里亚。据《滚石》报道，该角色的新声音出现在《The Revengening》一集中。

角色回归

此前，阿普最后一次说话是在2017年10月播出的《The Serfsons》一集中。该剧主创并未宣布马尔霍特拉的参与，因此新声音的出现令观众感到意外。

马尔霍特拉告诉《Variety》，当经纪人告知他《辛普森一家》的试镜消息时，这个想法起初让他感到焦虑。他表示，只有先与剧集主创马特·塞尔曼以及联合执行制片人塞萨尔·马萨列戈斯会面，他才会考虑这个角色。这名演员还指出，他不想成为笑话的对象。

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阿普家庭的新声音

在同一集中，贾妮娜·加万卡成为阿普妻子曼朱拉的新配音演员。马特·塞尔曼向《Variety》证实，今后仍将经常在剧集中听到这两个角色的声音。

阿普是2017年纪录片《The Problem With Apu》的焦点，喜剧演员哈里·孔达博卢在片中谈到了该角色对南亚裔人士的影响。2020年，阿扎里亚表示自己将不再为阿普配音；2021年，他为自己参与塑造这一形象道歉。

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