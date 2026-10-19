Сунил Малхотра озвучил Апу Нахасапимапетилона в новом эпизоде мультсериала «Симпсоны» — персонаж заговорил впервые за девять лет. Малхотра заменил Хэнка Азарию, который ранее озвучивал Апу. Как сообщает Rolling Stone, новый голос героя прозвучал в серии «The Revengening».

Возвращение персонажа

До этого Апу в последний раз говорил в эпизоде «The Serfsons», вышедшем в октябре 2017 года. Создатели шоу не анонсировали участие Малхотры, поэтому появление нового голоса стало неожиданностью для зрителей.

Малхотра рассказал Variety, что, когда агент сообщил ему о прослушивании для «Симпсонов», эта мысль сначала вызвала у него тревогу. Он сказал, что рассматривал бы роль только при условии, что сначала встретится с шоураннером Мэттом Селманом и сопродюсером-исполнителем Сесаром Масариегосом. Актёр также отметил, что не хотел быть объектом шутки.

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Новые голоса семьи Апу

В том же эпизоде Джанина Гаванкар стала новой исполнительницей голоса жены Апу — Манджулы. Мэтт Селман подтвердил Variety, что обоих персонажей и далее можно будет регулярно слышать в сериале.

Апу был в центре документального фильма 2017 года «The Problem With Apu», в котором комик Хари Кондаболу говорил о влиянии персонажа на людей южноазиатского происхождения. В 2020 году Азария заявил, что больше не будет озвучивать Апу, а в 2021 году извинился за своё участие в создании этого образа.

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