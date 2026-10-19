Тима Макгроу включили в Зал славы кантри-музыки — Rolling Stone

Кантри-исполнителя Тима Макгроу включили в Зал славы кантри-музыки в театре CMA в Нэшвилле во время 31-й ежегодной церемонии Medallion Ceremony. Как сообщает Rolling Stone, его отметили в категории артистов современной эпохи. Также в Зал славы в категории артистов ветеранской эпохи включили автора песен Пола Оверстрита и покойных братьев Ральфа и Картера Стэнли.

Речь Макгроу

В своей речи Макгроу вспомнил, как 9 мая 1989 года приехал в Нэшвилл из родного Старта в Луизиане. В тот же день в возрасте 34 лет умер его музыкальный герой Кит Уитли — бывший участник группы Clinch Mountain Boys Ральфа Стэнли. За год до смерти Уитли получил один из пяти своих хитов, занявших первое место в чарте, с песней «When You Say Nothing at All», автором которой был Оверстрит.

Церемониальный медальон Макгроу вручил Рэнди Оуэн из группы Alabama. Для нового члена Зала славы выступили Паркер Макколлум и Лейни Уилсон. Жена исполнителя Фейт Хилл была среди гостей церемонии, поддерживала артистов аплодисментами и возглавляла овации. В своей речи Макгроу сказал, что надеется когда-нибудь увидеть включение Хилл в Зал славы.

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Выступление Lady A

Одним из ключевых номеров вечера стало исполнение группой Lady A композиции Макгроу 2004 года «Live Like You Were Dying». Песню написали Крейг Вайзман и Тим Николс. В предыдущем месяце солист Lady A Чарльз Келли сообщил о диагнозе редкой формы рака крови и намерении начать лечение.

На церемонии также выступили Билли Стрингс, Рики Скэггс и Винс Гилл, Джейми Джонсон, Блейк Шелтон, Молли Таттл и Патти Лавлесс. Лавлесс завершила вечер традиционной песней «Will the Circle Be Unbroken».

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