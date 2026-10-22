В Лондоне, Великобритания, состоялся концерт-трибьют к 20-летию альбома Эми Уайнхаус Back to Black. В нем приняли участие Марк Ронсон, Джесси Рейес, Коринн Бейли Рей, Джорджа Смит и другие артисты, сообщает Rolling Stone.

Песни из Back to Black

Концерт посвятили пластинке Уайнхаус 2006 года, 20-летие которой приходится на следующую неделю. Исполнителей сопровождали продюсеры альбома Марк Ронсон и Салаам Реми, а также Amy Winehouse Band — трибьют-проект, который возглавляет басист и музыкальный директор певицы Дейл Дэвис.

Участники по очереди исполнили все 11 композиций из Back to Black. Коринн Бейли Рей открыла вечер титульной песней. Саша Кибл исполнила Just Friends, Ниа Смит — Tears Dry on Their Own, а Скай Ньюман — Addicted. Йебба спела Love Is a Losing Game, Терри Уокер — Me and Mr. Jones, а Лианн Ла Хавас исполнила You Know I’m No Good.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Финал с Valerie

После выступлений Baby Rose, Джорджи Смит и FLO Джесси Рейес завершила часть программы, посвященную Back to Black, песней Rehab. Roundhouse был последней площадкой, где Уайнхаус появилась перед смертью в июле 2011 года.

В конце все участники концерта вместе исполнили Valerie — композицию группы The Zutons, которую популяризировала Уайнхаус. BBC покажет полную трансляцию юбилейного шоу позже в этом месяце. Также в пятницу должно выйти делюкс-издание Back to Black к 20-летию альбома.

Читай нас в