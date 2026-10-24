Участница Blackpink Лиса выпустила шеститрековый мини-альбом Press Play, главным синглом которого стала композиция Tarantino. Как сообщает Korea Herald, релиз также включает песни Sawadika, V12, Cobra, Cut U Off и Sweat.

Клип в кинематографическом стиле

Певица также представила видеоклип на Tarantino, вдохновленный кинематографической стилистикой режиссера Квентина Тарантино. По сюжету видео Лиса проходит через отель, чтобы передать письмо своему любимому режиссеру, преодолевая ряд препятствий и попадая в динамичные сцены.

Накануне релиза артистка провела в районе Сонсу-дон в Сеуле вечер предварительного прослушивания всех шести треков. Событие оформили в концепции винтажного голливудского кинотеатра, соответствовавшей кинематографической тематике EP.

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Результаты Sawadika

Ранее выпущенная композиция Sawadika получила клип, снятый в родном для Лисы Бангкоке. По данным ее агентства, за первые 24 часа видео набрало более 70,8 млн просмотров на YouTube — это самый успешный старт музыкального видео артистки и самый высокий показатель первого дня среди клипов, выпущенных в 2026 году.

Sawadika дебютировала на 69-м месте чарта Billboard Hot 100, что стало самым высоким стартом Лисы в этом рейтинге как сольной исполнительницы. Ранее она исполнила песню на MTV Video Music Awards, где также получила награду в категории Best Pop за Dream.

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