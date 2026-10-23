Певица Чаппелл Роан 22 октября завершила двухдневную серию благотворительных концертов Super Graphic Spectacular, посвященную сбору средств в поддержку ЛГБТК+ молодежи. Во время финального выступления она пригласила на сцену ПинкПантересс и Лолу Янг, сообщает Rolling Stone.

Дуэты финального вечера

Вместе с ПинкПантересс Роан исполнила композицию Tonight из релиза британской артистки Fancy That и его ремикс-издания Fancy Some More?. Лола Янг присоединилась к исполнению песни Picture You из альбома Роан The Rise and Fall of a Midwest Princess, превратив ее в дуэт.

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Гости двух концертов

В течение двух вечеров в программе также выступили Тинаше, Аманда Лепор, Блейн Петровия, Кира Жете, Кэролайн Полачек, MUNA, Алиса Мей, Фантазия Роял Гага и Свиди Эдди. Роан также вышла на сцену во время сета Кэролайн Полачек, исполнив с ней Look at Me Now из альбома Pang.

Сбор средств для ЛГБТК+ сообществ

Мероприятие провели к первой годовщине Midwest Princess Project. Все чистые поступления от концертов должны направить на дальнейшую поддержку трансгендерной молодежи и ЛГБТК+ сообществ. На официальном сайте Роан указали, что проект уже собрал более 800 тысяч долларов и поддержал более 60 организаций, работающих ради безопасности и благополучия ЛГБТК+ людей.

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