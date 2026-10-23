Piosenkarka Chappell Roan 22 października zakończyła dwudniową serię charytatywnych koncertów Super Graphic Spectacular, poświęconą zbieraniu funduszy na wsparcie młodzieży LGBTQ+. Podczas finałowego występu zaprosiła na scenę PinkPantheress i Lolę Young, podaje Rolling Stone.

Duety finałowego wieczoru

Wraz z PinkPantheress Roan wykonała utwór Tonight z wydawnictwa brytyjskiej artystki Fancy That oraz jego remiksowej edycji Fancy Some More?. Lola Young dołączyła do wykonania piosenki Picture You z albumu Roan The Rise and Fall of a Midwest Princess, przekształcając ją w duet.

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Goście dwóch koncertów

W programie obu wieczorów wystąpili także Tinashe, Amanda Lepore, Blaine Petrovia, Kira Jete, Caroline Polachek, MUNA, Alyssa May, Fantasia Royale Gaga i Sweaty Eddie. Roan pojawiła się również na scenie podczas setu Caroline Polachek, wykonując z nią Look at Me Now z albumu Pang.

Zbiórka dla społeczności LGBTQ+

Wydarzenie zorganizowano z okazji pierwszej rocznicy Midwest Princess Project. Wszystkie dochody netto z koncertów mają zostać przeznaczone na dalsze wsparcie transpłciowej młodzieży i społeczności LGBTQ+. Na oficjalnej stronie Roan podano, że projekt zebrał już ponad 800 tys. dolarów i wsparł ponad 60 organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa i dobrobytu osób LGBTQ+.

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