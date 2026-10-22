W USA Joseph Strange, były pracownik rapera Eminema, przyznał się do winy w sprawie karnego naruszenia praw autorskich związanego ze sprzedażą niewydanej muzyki wykonawcy. Jak podaje Rolling Stone, 48-letni Strange pracował dla Eminema w Detroit w latach 2007–2021.

Przyznanie się do winy

O przyznaniu się Strange’a do winy poinformował Departament Sprawiedliwości USA. Przyznał się do winy w Dystrykcie Wschodnim Michigan 18 miesięcy po aresztowaniu. Początkowo Strange’owi postawiono zarzuty karnego naruszenia praw autorskich oraz międzystanowego transportu skradzionego mienia, jednak przyznał się do winy tylko w pierwszym punkcie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Śledztwo FBI

Zgodnie ze skargą karną, w styczniu 2025 roku Eminem dowiedział się, że część jego niewydanej muzyki trafiła do internetu i była oferowana na sprzedaż. Po zwróceniu się do FBI śledczy zidentyfikowali kilka osób, które kupiły te nagrania. Wskazali Strange’a jako osobę sprzedającą muzykę.

Departament Sprawiedliwości USA oszacował wartość utworów, które wyciekły do sieci, na 750 tys. dolarów. Według resortu uzyskano do nich dostęp ponad osiem milionów razy. Wyrok wobec Strange’a ma zostać ogłoszony 27 stycznia, a grozi mu do pięciu lat więzienia. FBI podkreśliło również współpracę Mathers Music Studio podczas śledztwa.

Czytaj nas na