W RPA raper Maglera Doe Boy debiutuje jako aktor w dwuczęściowym filmie krótkometrażowym Mzansi, realizowanym w RPA i Mozambiku. Pokaz filmu na YouTube zaplanowano na 2 listopada, a premierę w Johannesburgu na 9 listopada, informuje TimesLIVE.

Kultura uliczna i muzyka

Według artysty Mzansi opowiada o międzyprowincjonalnej i transgranicznej kulturze ulicznej, modzie, różnorodności oraz jej związkach z innymi krajami Afryki. Do filmu przygotowywane są także dwa utwory: Izinja z udziałem 25K i Sir Trilla oraz Ntariana z udziałem Young Stunny.

Prawdziwe nazwisko Maglery Doe Boya to Tokelo Moyakhe. Dorastał w townshipie Kanana niedaleko Klerksdorpu, zdobył dwie nagrody South African Hip Hop Awards i dwukrotnie był nominowany do BET Awards.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Współpraca i podejście twórcze

Maglera Doe Boy i piosenkarka Tyla są związani z wytwórnią Epic Records. Raper powiedział, że chciałby nagrać z nią piosenkę, lecz uważa, że taka współpraca powinna mieć kreatywne uzasadnienie, a nie dochodzić do skutku tylko dlatego, że oboje pochodzą z RPA. Wspomniał także, że Tyla zaprosiła go na scenę podczas South African Music Awards w sierpniu.

Artysta nazwał producenta Swizz Beatza mentorem i powiedział, że pomagał mu nawiązywać zawodowe kontakty, w tym poznał go z Lil Uzi Vertem w Nowym Jorku. Maglera Doe Boy wskazał także na wpływ A$AP Rocky’ego na jego wizję mody, sztuki wizualnej i twórczości. Mówiąc o aktorskim debiucie, raper podkreślił znaczenie świadomego podejścia do opowiadania historii i pracy nad postacią.

Czytaj nas na