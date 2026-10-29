Aktor Patrick Stewart, znany z ról kapitana Jean-Luca Picarda w Star Trek oraz profesora Xaviera w filmach X-Men, zmarł w Los Angeles w wieku 86 lat. The Verge informuje o tym, powołując się na wpis na koncie Stewarta na Instagramie.

Wiadomość na Instagramie

We wpisie wskazano, że Stewart zmarł w środę w swoim domu w Los Angeles po krótkim przebiegu choroby Alzheimera i demencji z ciałami Lewy’ego.

W komunikacie zwrócono również uwagę na głos aktora i jego pracę w różnych gatunkach. Autorzy wpisu wspomnieli o wkładzie Stewarta we franczyzy Marvel i Star Trek, w tym o wizerunkach związanych z Kinowym Uniwersum Marvela oraz statkiem kosmicznym Enterprise.

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Kariera aktora

Patrick Stewart urodził się w 1940 roku w Mirfield w Yorkshire w Anglii i rozpoczął karierę aktorską w teatrze. Zagrał kapitana Jean-Luca Picarda w serialu Star Trek: The Next Generation, emitowanym w latach 1987–1994.

Stewart później powracał do tej postaci w filmach Star Trek: Generations, Star Trek: First Contact, Star Trek: Insurrection i Star Trek: Nemesis. Grał także profesora Xaviera w kilku filmach X-Men. W 2010 roku królowa Elżbieta II pasowała aktora na rycerza.

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