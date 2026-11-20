Zmarł Herbert Morales, założyciel zespołu reggae Jah Division
W wieku 64 lat zmarł muzyk Herbert (Gera) Morales, założyciel rosyjskiego zespołu reggae Jah Division. O jego śmierci 20 listopada poinformowała córka Mila Morales.
Nazwała ojca człowiekiem, który stał u początków kultury reggae w Rosji, i zaznaczyła, że pozostawił po sobie nie tylko muzyczne dziedzictwo, ale także całą kulturę i filozofię.
Herbert Morales założył Jah Division na początku lat 90. wraz z poetą Aleksandrem Delfinowem. Jego ojcem był kubański rewolucjonista Leopoldo Morales, towarzysz Che Guevary, a matka pochodziła z rosyjskiego rodu szlacheckiego Zacharjinów.
W 2023 roku muzyk przeniósł się do Izraela, gdzie mieszkał przez ostatnie lata. Tam też zostanie pochowany 22 listopada.
Źródło: Mila Morales
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