В возрасте 64 лет скончался музыкант Герберт (Гера) Моралес, основатель российской регги-группы Jah Division. О его смерти 20 ноября сообщила дочь Мила Моралес.

Она назвала отца человеком, стоявшим у истоков регги-культуры в России, и отметила, что он оставил после себя не только музыкальное наследие, но и целую культуру и философию.

Герберт Моралес основал Jah Division в начале 1990-х годов вместе с поэтом Александром Дельфиновым. Его отец — кубинский революционер Леопольдо Моралес, соратник Че Гевары, а мать происходила из русского дворянского рода Захарьиных.

В 2023 году музыкант переехал в Израиль, где проживал последние годы. Там же его похоронят 22 ноября.

Источник: Мила Моралес

В 29 лет скончался стендап-комик Элдос Алмазов, который три года боролся с раком.

В Чернигове в день рождения скончался старейший байкер Украины Николай Филатов.

Умер бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Питер Стори.

Боксер Ли Ривз скончался после трёх месяцев пребывания в коме.

Читай нас в