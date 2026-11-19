Стендап-комик Элдос Алмазов скончался в возрасте 29 лет во время операции. Артист в течение трёх лет лечился от рака костей, сообщают российские Telegram-каналы.

По информации источника, сердце комика не выдержало во время хирургического вмешательства.

Элдос Алмазов родился в Кыргызстане, но выступал в России. Он стал полуфиналистом шестого сезона юмористического шоу «Открытый микрофон», где выступал в команде комика Алексея Щербакова. Также Алмазов участвовал в проекте «Большое шоу».

Рост артиста составлял около 130 сантиметров. Это было связано с редким генетическим заболеванием — гипофизарным нанизмом. Примерно в 10 лет его рост остановился.

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