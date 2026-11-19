Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор подарил своим сотрудникам по всему миру дополнительный выходной, чтобы они могли насладиться новой игрой. Всего такую возможность получили около 400 сотрудников.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал оригинальный подарок персоналу своих компаний. Звездный ирландец решил предоставить подчиненным дополнительный день отдыха в связи с долгожданным выходом культовой видеоигры Grand Theft Auto VI.

38-летний боец опубликовал официальное обращение, порадовав коллектив новостью о свободном четверге, 19 ноября. Решение ирландца распространяется абсолютно на всех его подчинённых, независимо от того, в какой точке земного шара они работают.

«В честь завтрашнего выхода GTA я объявляю всему своему коллективу, состоящему из 400 сотрудников в разных странах и на разных континентах, что завтра у вас выходной! Наслаждайтесь игрой! Ваш друг, босс Конор Макгрегор», — написал спортсмен.

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