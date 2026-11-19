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Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор подарував підлеглим по всьому світу додатковий вихідний, щоб вони могли насолодитися новою грою. Загалом таку можливість отримали близько 400 співробітників.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор зробив оригінальний подарунок персоналу своїх компаній. Зірковий ірландець вирішив надати підлеглим додатковий день відпочинку у зв'язку з довгоочікуваним виходом культової відеогри Grand Theft Auto VI.

38-річний боєць опублікував офіційне звернення, потішивши колектив новиною про вільний четвер, 19 листопада. Рішення ірландця поширюється абсолютно на всіх його підлеглих, незалежно від того, в якій точці земної кулі вони працюють.

«На честь завтрашнього виходу GTA я оголошую всьому своєму колективу, що складається з 400 співробітників у різних країнах і на різних континентах, що завтра у вас вихідний! Насолоджуйтеся грою! Ваш друг, бос Конор Макгрегор», – написав спортсмен.

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