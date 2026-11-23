63-річний Квентін Тарантіно втретє став батьком — People
Американський режисер Квентін Тарантіно та його дружина, ізраїльська співачка й акторка Даніелла Пік Тарантіно, стали батьками третьої дитини. Подружжя виховує двох старших дітей.
Відомо, що Даніелла народила хлопчика, проте коли саме — невідомо.
«Квентін Тарантіно та його дружина, Даніелла Пік Тарантіно, надзвичайно раді оголосити про народження своєї третьої дитини, хлопчика», — повідомив представник зіркового подружжя.
Джерело: People
Нагадаємо, невідомий вдерся у каліфорнійський маєток Квентіна Тарантіно.
Тарантіно прокоментував справу про вбивство українки Гатчінс з Болдвіном.
Зірку фільмів Тарантіно заарештували за домашнє насильство над дружиною.