Відомо, що Даніелла народила хлопчика, проте коли саме — невідомо.

«Квентін Тарантіно та його дружина, Даніелла Пік Тарантіно, надзвичайно раді оголосити про народження своєї третьої дитини, хлопчика», — повідомив представник зіркового подружжя.

Джерело: People

Нагадаємо, невідомий вдерся у каліфорнійський маєток Квентіна Тарантіно.

Тарантіно прокоментував справу про вбивство українки Гатчінс з Болдвіном.