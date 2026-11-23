Известно, что Даниэлла родила мальчика, однако когда именно — неизвестно.

«Квентин Тарантино и его жена, Даниэлла Пик Тарантино, чрезвычайно рады объявить о рождении своего третьего ребенка, мальчика», — сообщил представитель звездной пары.

Источник: People

Напомним, неизвестный ворвался в калифорнийское поместье Квентина Тарантино.

Тарантино прокомментировал дело об убийстве украинки Хатчинс с Болдуином.