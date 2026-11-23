63-летний Квентин Тарантино в третий раз стал отцом — People
Американский режиссёр Квентин Тарантино и его жена, израильская певица и актриса Даниэлла Пик Тарантино, стали родителями третьего ребёнка. Супруги воспитывают двоих старших детей.
Известно, что Даниэлла родила мальчика, однако когда именно — неизвестно.
«Квентин Тарантино и его жена, Даниэлла Пик Тарантино, чрезвычайно рады объявить о рождении своего третьего ребенка, мальчика», — сообщил представитель звездной пары.
Источник: People
Напомним, неизвестный ворвался в калифорнийское поместье Квентина Тарантино.
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