Wiadomo, że Daniella urodziła chłopca, jednak nie wiadomo, kiedy dokładnie to miało miejsce.

„Quentin Tarantino i jego żona, Daniella Pick Tarantino, z ogromną radością ogłaszają narodziny swojego trzeciego dziecka, chłopca” – poinformował rzecznik pary gwiazd.

Źródło: People

Przypomnijmy, że nieznany sprawca włamał się do kalifornijskiej posiadłości Quentina Tarantino.

Tarantino skomentował sprawę zabójstwa Ukrainki Hutchins wraz z Baldwinem.