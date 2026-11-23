63-letni Quentin Tarantino po raz trzeci został ojcem — People
Amerykański reżyser Quentin Tarantino i jego żona, izraelska piosenkarka i aktorka Daniella Pick Tarantino, zostali rodzicami trzeciego dziecka. Małżeństwo wychowuje dwoje starszych dzieci.
Wiadomo, że Daniella urodziła chłopca, jednak nie wiadomo, kiedy dokładnie to miało miejsce.
„Quentin Tarantino i jego żona, Daniella Pick Tarantino, z ogromną radością ogłaszają narodziny swojego trzeciego dziecka, chłopca” – poinformował rzecznik pary gwiazd.
Źródło: People
Przypomnijmy, że nieznany sprawca włamał się do kalifornijskiej posiadłości Quentina Tarantino.
Tarantino skomentował sprawę zabójstwa Ukrainki Hutchins wraz z Baldwinem.
Gwiazda filmów Tarantino została aresztowana za przemoc domową wobec żony.