McGregor wysłał 400 pracowników na urlop w związku z premierą GTA 6
Były mistrz UFC Conor McGregor podarował swoim pracownikom na całym świecie dodatkowy dzień wolny, aby mogli cieszyć się nową grą. Łącznie z tej możliwości skorzystało około 400 pracowników.
Były mistrz UFC w dwóch kategoriach wagowych, Conor McGregor, przygotował oryginalny prezent dla personelu swoich firm. Gwiazda z Irlandii postanowiła zapewnić swoim pracownikom dodatkowy dzień wolny z okazji długo oczekiwanej premiery kultowej gry wideo Grand Theft Auto VI.
38-letni zawodnik opublikował oficjalne oświadczenie, sprawiając zespołowi radość wiadomością o wolnym czwartku, 19 listopada. Decyzja Irlandczyka dotyczy absolutnie wszystkich jego podwładnych, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie pracują.
„Z okazji jutrzejszego premiery GTA ogłaszam całemu mojemu zespołowi, składającemu się z 400 pracowników w różnych krajach i na różnych kontynentach, że jutro macie wolne! Cieszcie się grą! Wasz przyjaciel, szef Conor McGregor” – napisał sportowiec.
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