Były mistrz UFC Conor McGregor podarował swoim pracownikom na całym świecie dodatkowy dzień wolny, aby mogli cieszyć się nową grą. Łącznie z tej możliwości skorzystało około 400 pracowników.

Były mistrz UFC w dwóch kategoriach wagowych, Conor McGregor, przygotował oryginalny prezent dla personelu swoich firm. Gwiazda z Irlandii postanowiła zapewnić swoim pracownikom dodatkowy dzień wolny z okazji długo oczekiwanej premiery kultowej gry wideo Grand Theft Auto VI.

38-letni zawodnik opublikował oficjalne oświadczenie, sprawiając zespołowi radość wiadomością o wolnym czwartku, 19 listopada. Decyzja Irlandczyka dotyczy absolutnie wszystkich jego podwładnych, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie pracują.

„Z okazji jutrzejszego premiery GTA ogłaszam całemu mojemu zespołowi, składającemu się z 400 pracowników w różnych krajach i na różnych kontynentach, że jutro macie wolne! Cieszcie się grą! Wasz przyjaciel, szef Conor McGregor” – napisał sportowiec.

Twórca GTA 6 wypuścił ekskluzywne, luksusowe walizki na PlayStation 5.

GTA 6 stanie się dla Ukraińców jedną z najdroższych rozrywek.

Firma Rockstar Games potwierdziła ograniczenie liczby klatek na sekundę w GTA 6 do 30 na konsolach.

Aby zdobyć platynowe trofeum w GTA 6, potrzeba około 200 godzin gry.

Czytaj nas na