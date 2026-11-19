Komik stand-upowy Eldos Almazow zmarł w wieku 29 lat podczas operacji. Jak podają rosyjskie kanały na Telegramie, artysta od trzech lat leczył się na raka kości.

Według informacji źródła serce komika nie wytrzymało podczas zabiegu chirurgicznego.

Eldos Almazow urodził się w Kirgistanie, ale występował w Rosji. Dotarł do półfinału szóstego sezonu programu humorystycznego „Otwarty mikrofon”, gdzie występował w zespole komika Aleksieja Szczerbakowa. Almazow brał również udział w projekcie „Wielkie show”.

Wzrost artysty wynosił około 130 centymetrów. Było to spowodowane rzadką chorobą genetyczną — nanizmem przysadkowym. W wieku około 10 lat jego wzrost się zatrzymał.

W Czernihowie w dniu swoich urodzin zmarł najstarszy motocyklista Ukrainy Mykoła Filatow.

Zmarł były pomocnik Arsenalu i reprezentacji Anglii Peter Storey.

Zmarł bokser Lee Reeves po trzech miesiącach spędzonych w śpiączce.

Czytaj nas na