У 29 років помер стендап-комік Елдос Алмазов, який три роки боровся з раком
Стендап-комік Елдос Алмазов помер у віці 29 років під час операції. Артист протягом трьох років лікувався від раку кісток, повідомляють російські Telegram-канали.
За інформацією джерела, серце коміка не витримало під час хірургічного втручання.
Елдос Алмазов народився в Киргизстані, але виступав у Росії. Він став півфіналістом шостого сезону гумористичного шоу «Відкритий мікрофон», де виступав у команді коміка Олексія Щербакова. Також Алмазов брав участь у проєкті «Велике шоу».
Зріст артиста становив близько 130 сантиметрів. Це було пов’язано з рідкісним генетичним захворюванням — гіпофізарним нанізмом. Приблизно у 10 років його ріст припинився.
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