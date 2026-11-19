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Стендап-комік Елдос Алмазов помер у віці 29 років під час операції. Артист протягом трьох років лікувався від раку кісток, повідомляють російські Telegram-канали.

За інформацією джерела, серце коміка не витримало під час хірургічного втручання.

Елдос Алмазов народився в Киргизстані, але виступав у Росії. Він став півфіналістом шостого сезону гумористичного шоу «Відкритий мікрофон», де виступав у команді коміка Олексія Щербакова. Також Алмазов брав участь у проєкті «Велике шоу».

Зріст артиста становив близько 130 сантиметрів. Це було пов’язано з рідкісним генетичним захворюванням — гіпофізарним нанізмом. Приблизно у 10 років його ріст припинився.

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