Lider zespołu „Lapis Trubetskoy”, Siergiej Michalik, pokazał się w nowym wizerunku, czym zaskoczył swoich obserwujących w mediach społecznościowych. 54-letni artysta zapuścił siwe włosy i brodę, a także – jak zauważyli fani – przybrał na wadze.

Zdjęcie piosenkarz opublikował na swoim profilu na Instagramie. Na zdjęciu pozuje na dworcu w codziennym stroju — spodniach, bluzie, kurtce i tenisówkach.

Zmiany w wyglądzie Mihalko wyraźnie odbiegają od jego zwyczajowego wizerunku. Wcześniej artysta nosił krótką fryzurę, a teraz zapuścił dłuższe siwe włosy i brodę.

Publikacja wywołała ożywioną dyskusję wśród obserwujących. Niektórzy użytkownicy przyznali, że nie od razu rozpoznali muzyka, inni zwrócili uwagę na zmiany w jego wadze. Jednocześnie wielu fanów wsparło artystę i zaznaczyło, że wygląda świetnie niezależnie od wyglądu.

„W ogóle go nie rozpoznaję”, „Nie rozpoznałam go. Przejrzałam kilka razy”, „Sierioga jest fajny w każdej odsłonie” – napisali użytkownicy w komentarzach.

Wcześniej Siergiej Michalik i zespół Łapis Trubetskoy zapowiedzieli wielki koncert charytatywny w Kijowie na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcześniej Siergiej Michalik opowiedział o nowym projekcie muzycznym.

Lider zespołu „Łapis Trubiecki”, Michalik, został skazany na Białorusi na cztery lata kolonii karnej.

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