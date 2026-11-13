Сергій Міхалок здивував шанувальників новим образом, деякі його не впізнали

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Лідер гурту «Ляпіс Трубєцкой» Сергій Міхалок показався в оновленому образі, чим здивував підписників у соцмережах. 54-річний артист відростив сиве волосся та бороду, а також, за спостереженнями шанувальників, набрав вагу.

Фото співак опублікував на своїй сторінці в Instagram. На знімку він позує на вокзалі у повсякденному одязі — штанах, світшоті, куртці та кросівках.

Зміни в зовнішності Міхалка помітно відрізняються від його звичного образу. Раніше артист носив коротку стрижку, а тепер відпустив довше сиве волосся та бороду.

Публікація викликала жваве обговорення серед підписників. Деякі користувачі зізналися, що не відразу впізнали музиканта, інші звернули увагу на зміни його ваги. Водночас чимало шанувальників підтримали артиста та зазначили, що він має гарний вигляд незалежно від зовнішності.

«Взагалі не впізнати», «Я не впізнала. Переглянула кілька разів», «Серьога крутий у будь-якому вигляді», — написали користувачі в коментарях.

Раніше Сергій Міхалок та гурт Ляпіс Трубецкой анонсували великий благодійний концерт у Києві на потреби ЗСУ.

До цього Сергій Міхалок розповів про новий музичний проект.

Лідера «Ляпіса Трубецького» Міхалка засудили у Білорусі до чотирьох років колонії.

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