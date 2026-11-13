Сергей Михалок удивил поклонников новым образом, некоторые его не узнали

Лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок появился в обновленном образе, чем удивил подписчиков в соцсетях. 54-летний артист отпустил седые волосы и бороду, а также, по наблюдениям поклонников, набрал вес.

Фото певец опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке он позирует на вокзале в повседневной одежде — брюках, свитшоте, куртке и кроссовках.

Изменения во внешности Михалка заметно отличаются от его привычного образа. Раньше артист носил короткую стрижку, а теперь отпустил более длинные седые волосы и бороду.

Публикация вызвала оживлённое обсуждение среди подписчиков. Некоторые пользователи признались, что не сразу узнали музыканта, другие обратили внимание на изменения в его весе. В то же время немало поклонников поддержали артиста и отметили, что он хорошо выглядит независимо от внешности.

«Вообще не узнать», «Я не узнала. Пересмотрела несколько раз», «Серега крутой в любом виде», — написали пользователи в комментариях.

Ранее Сергей Михалок и группа Ляпис Трубецкой анонсировали большой благотворительный концерт в Киеве в пользу ВСУ.

До этого Сергей Михалок рассказал о новом музыкальном проекте.

Лидер «Ляписа Трубецкого» Михалок был приговорен в Беларуси к четырём годам колонии.

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