Король Великобритании Чарльз III, вероятно, связался с Меган Маркл после ареста её отца Томаса Маркла в США. Монарх, возможно, выразил герцогине Сассекской соболезнования, сообщила эксперт по королевской семье Дженни Бонд.

В интервью Sky News Бонд отметила, что общение между Чарльзом, Гарри и Меган сохраняется, несмотря на длительное отчуждение между принцами Гарри и Уильямом.

По словам эксперта, пока нет никаких признаков примирения королевских братьев. В то же время она считает, что король поддерживает хорошие отношения с обоими сыновьями и старается сохранять связь с семьёй.

Бонд предположила, что после ареста Томаса Маркла Чарльз мог лично выразить Меган поддержку. В то же время информации о возможных встречах членов королевской семьи нет. Эксперт подчеркнула, что любые контакты, которые могут способствовать примирению, должны оставаться частными.

Томаса Маркла, отца Меган, арестовали в США по федеральному обвинению в хранении материалов с изображением сексуального насилия над детьми, пишет mirror.

Напомним, во Флориде федеральные агенты утром 6 ноября задержали 82-летнего Томаса Маркла, отца герцогини Сассекской Меган Маркл. Подозрения касаются предполагаемого хранения изображений сексуального насилия над детьми.

Позже Томас Маркл-старший, отец герцогини Сассекской Меган Маркл, вышел на свободу под залог после задержания в рамках уголовного дела. Об этом сообщают СМИ.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста своего отца Томаса Маркла. Утром 10 ноября она вместе с мужем, принцем Гарри, прибыла в Европейский парламент в Брюсселе.

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