英国国王查尔斯三世可能在梅根·马克尔的父亲托马斯·马克尔在美国被捕后与她取得了联系。据王室专家珍妮·邦德透露，国王可能向萨塞克斯公爵夫人表达了慰问。

邦德在接受天空新闻采访时指出，尽管哈里王子与威廉王子之间长期疏远，查尔斯、哈里和梅根之间的联系依然保持着。

据这位专家称，目前尚无迹象表明这两位王室兄弟已和解。但她认为，国王与两个儿子都保持着良好的关系，并努力维系与王室家族的联系。

邦德推测，在托马斯·马克尔被捕后，查尔斯可能曾亲自向梅根表达了支持。不过，目前尚无关于王室成员可能举行会面的消息。这位专家强调，任何有助于和解的接触都应保持私密。

据《镜报》报道，梅根的父亲托马斯·马克尔因被指控持有儿童性虐待图像而在美国被联邦当局逮捕。

回顾此前报道，11月6日上午，联邦探员在佛罗里达州逮捕了82岁的托马斯·马克尔——萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔的父亲。他涉嫌持有儿童性虐待图像。

随后，萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔的父亲托马斯·马克尔在因刑事诉讼被捕后，已交保获释。媒体报道称。

萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔在父亲托马斯·马克尔被捕后首次公开露面。11月10日上午，她与丈夫哈里王子一同抵达布鲁塞尔的欧洲议会。

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