Меган Маркл вперше з’явилася на публіці після арешту батька

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл уперше з’явилася на публіці після арешту свого батька Томаса Маркла. Вранці 10 листопада вона разом із чоловіком, принцом Гаррі, прибула до Європейського парламенту в Брюсселі.

Подружжя взяло участь у відкритті пересувної мистецької інсталяції Lost Screen Memorial, присвяченої пам’яті дітей, які загинули внаслідок насильства та інших небезпечних впливів в інтернеті.

Під час появи подружжя журналісти намагалися отримати від Меган коментар щодо арешту її батька. Представники преси зверталися до герцогині із запитаннями про її самопочуття та те, як вона переживає ситуацію.

«Меган, як ви почуваєтеся? Як справляєтеся з цим?» — вигукували журналісти.

Інший представник ЗМІ звернувся одразу до обох членів королівської родини: «Меган, Гаррі, чи можете ви прокоментувати ситуацію?»

Однак герцог і герцогиня Сассекські залишили запитання без відповіді та не стали коментувати обставини, пов’язані з Томасом Марклом.

Під час церемонії принц Гаррі виголосив промову, яку Меган уважно слухала. Спочатку очікувалося, що герцогиня також звернеться до присутніх, проте зрештою вона відмовилася від виступу.

Ще ввечері в понеділок представник Меган підтвердив, що вона супроводжуватиме чоловіка до Брюсселя та відвідає захід, однак не виступатиме перед гостями.

Окрім відкриття інсталяції, принц Гаррі долучився до панельної дискусії Beyond Promises: Building A Digital Future That Works For Children («Поза обіцянками: створення цифрового майбутнього, безпечного для дітей»). Учасники обговорили питання формування безпечного цифрового середовища для дітей.

Про це повідомляє видання HELLO!.

У Флориді федеральні агенти вранці 6 листопада затримали 82-річного Томаса Маркла, батька герцогині Сассекської Меган Маркл. Підозри стосуються ймовірного зберігання зображень сексуального насильства над дітьми.

Пізніше Томас Маркл-старший, батько герцогині Сассекської Меган Маркл, вийшов на свободу під заставу після затримання у межах кримінального провадження. Про це повідомляють ЗМІ.

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