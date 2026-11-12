Зеленський поскаржився генсеку НАТО на обмеження роботи Starshield

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте повідомив про перебої в роботі супутникового зв'язку Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях, що суттєво ускладнює боротьбу з ворожими атаками.

«Крім постійного дефіциту антибалістики, яким користується росія, щоб розбивати нашу енергетику, значних складнощів додають перебої в роботі Starshield вздовж лінії фронту і на українських тимчасово окупованих територіях. Це значно обмежує можливості перехоплювати реактивні «шахеди»», — наголосив глава держави.

За його словами, на тлі активізації тристоронніх переговорів Україні критично важливо мати достатньо засобів протиповітряної оборони, тож він подякував очільнику Альянсу за готовність допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів PAC-2 та PAC-3.

Джерело: Зеленський у телеграмі.

Українські підрозділи фіксують значні перебої в роботі супутникової системи Starshield по всій лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Про це президент Володимир Зеленський заявив 12 листопада після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Обмеження швидкості супутникового зв’язку Starlink і Starshield негативно впливає на роботу української протиповітряної оборони та можливості перехоплення повітряних цілей. Про це заявив керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У Єврокомісії заявили про необхідність негайно відновити роботу американської супутникової системи Starshield, яка важлива для захисту українського населення та території.

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