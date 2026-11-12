乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在会见北约秘书长马克·吕特时表示，前线及临时被占领土上的Starshield卫星通信系统运行出现中断，这给抵御敌方袭击带来了极大困难。

“除了俄罗斯为摧毁我国能源设施而利用的反导系统长期短缺外，前线及乌克兰临时被占领土上‘Starshield’系统的运行中断也带来了巨大的困难。 这大大限制了我们拦截‘沙希德’火箭弹的能力，”国家元首强调道。

他表示，在三方谈判加紧进行的背景下，乌克兰拥有足够的防空手段至关重要，因此他感谢北约秘书长愿意协助提供PAC-2和PAC-3拦截导弹。

来源：泽连斯基在Telegram上的发文。

乌克兰部队在整个前线及临时被占领土上，均监测到Starshield卫星系统运行出现严重中断。 总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月12日在听取国防部长叶夫根尼·赫马拉和乌克兰武装部队总司令米哈伊尔·德拉帕托的汇报后，就此发表了声明。

Starlink和Starshield卫星通信速度受限，对乌克兰防空系统的运作及拦截空中目标的能力产生了负面影响。乌克兰武装部队空军通信局局长尤里·伊格纳特对此表示。

欧盟委员会表示，必须立即恢复美国Starshield卫星系统的运行，该系统对于保护乌克兰民众和领土至关重要。

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