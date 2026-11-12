Zelenski złożył skargę do sekretarza generalnego NATO w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starshield

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte poinformował o zakłóceniach w działaniu systemu łączności satelitarnej Starshield wzdłuż linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach, co znacznie utrudnia walkę z atakami wroga.

„Oprócz ciągłego niedoboru środków przeciwrakietowych, z których korzysta Rosja, aby niszczyć nasz sektor energetyczny, znaczne trudności powodują zakłócenia w działaniu systemu Starshield wzdłuż linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. To znacznie ogranicza możliwości przechwytywania rakiet typu „szahid” – podkreślił głowa państwa.

Według niego, w kontekście intensyfikacji trójstronnych negocjacji dla Ukrainy kluczowe znaczenie ma posiadanie wystarczających środków obrony przeciwlotniczej, dlatego podziękował szefowi Sojuszu za gotowość do pomocy w dostawach rakiet przechwytujących PAC-2 i PAC-3.

Źródło: Zełenski w Telegramie.

Ukraińskie oddziały odnotowują znaczne zakłócenia w działaniu systemu satelitarnego Starshield na całej linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach. O tym poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski 12 listopada po raportach ministra obrony Jewhenija Chmary oraz głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Mykoły Drapatego.

Ograniczenie prędkości łączności satelitarnej systemów Starlink i Starshield negatywnie wpływa na działanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz na możliwości przechwytywania celów powietrznych. Stwierdził to szef departamentu komunikacji Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat.

Komisja Europejska oświadczyła o konieczności natychmiastowego przywrócenia działania amerykańskiego systemu satelitarnego Starshield, który ma kluczowe znaczenie dla ochrony ludności i terytorium Ukrainy.

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