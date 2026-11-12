Зеленский пожаловался генеральному секретарю НАТО на ограничения в работе Starshield

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил о перебоях в работе спутниковой связи Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях, что существенно затрудняет борьбу с вражескими атаками.

«Помимо постоянного дефицита средств противоракетной обороны, которыми пользуется Россия для нанесения ударов по нашей энергетике, значительные сложности создают перебои в работе Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины. Это значительно ограничивает возможности перехвата реактивных «шахидов»», — подчеркнул глава государства.

По его словам, на фоне активизации трехсторонних переговоров для Украины критически важно иметь достаточно средств противовоздушной обороны, поэтому он поблагодарил главу Альянса за готовность помочь с поставками ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3.

Источник: Зеленский в Telegram.

Украинские подразделения фиксируют значительные перебои в работе спутниковой системы Starshield по всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 12 ноября после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Ограничение скорости спутниковой связи Starlink и Starshield негативно сказывается на работе украинской противовоздушной обороны и возможностях перехвата воздушных целей. Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В Еврокомиссии заявили о необходимости немедленно возобновить работу американской спутниковой системы Starshield, которая важна для защиты украинского населения и территории.

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