Французские власти официально подтвердили нахождение своих военнослужащих на территории Украины, подчеркнув при этом, что они не принимают участия в боевых действиях. Об этом заявила министр-делегат при Министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо.

По словам представительницы французского оборонного ведомства, в Украине функционирует координационная структура, которая взаимодействует с миссией по вопросам обороны. Она обеспечивает проведение целевых учений украинских защитников, а также организацию технического обслуживания и ремонта переданного вооружения.

Источник: RFI.

Ранее радиостанция RFI сообщила, что небольшие группы французских военных под руководством генерала работают в Украине как минимум с лета 2026 года в рамках миссии Volia. Они прибывают на короткий срок для обучения личного состава и сопровождения сложной техники, в частности истребителей Mirage 2000 и САУ Caesar. По данным СМИ, для обеспечения конфиденциальности деятельности этих групп используется прикрытие официальной миссии Gerfaut, развернутой в Польше.

В то же время издание Le Monde отмечает, что французское присутствие несколько шире и не ограничивается лишь тыловой поддержкой: по информации источников газеты, в Украине также находятся сотрудники разведывательных структур, выполняющие задачи по наблюдению вблизи линии фронта.

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