Папа Римский Лев XIV не исключил, что в будущем католическим священникам разрешат вступать в брак.

Об этом он заявил 17 ноября во время беседы с журналистами на борту самолета, следовавшего из Южной Америки в Рим.

В то же время пока понтифик не планирует менять правила обязательного целибата, ведь этот вопрос сложен и может вызвать раскол среди верующих. Он подчеркнул, что сейчас стремится исцелять и объединять людей.

Сторонники отмены целибата считают, что разрешение рукополагать женатых мужчин помогло бы преодолеть нехватку священников в некоторых регионах, в частности в Южной Америке.

Этот вопрос уже обсуждался на синоде Ватикана по Амазонии в 2019 году, однако тогда Папа Франциск не ввел предложенные изменения.

Источник: RMF24.

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