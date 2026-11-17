罗马教皇利奥十四世并未排除未来允许天主教神父结婚的可能性。

11月17日，他在从南美洲飞往罗马的飞机上接受记者采访时发表了这一言论。

不过，教宗目前尚无意改变强制独身制的规定，因为这一问题十分复杂，可能会在信徒中引发分裂。他强调，自己目前致力于治愈和团结人们。

支持废除独身制的人士认为，允许已婚男子受圣职将有助于缓解某些地区（特别是南美洲）神父短缺的问题。

这一议题曾在2019年梵蒂冈关于亚马逊地区的主教会议上进行过讨论，但当时教皇方济各并未采纳所提议的改革方案。

来源：RMF24。

罗马教皇利奥十四世在访问法国期间警告称，如果机器对人们的日常生活产生越来越大的影响，人工智能的发展可能会动摇人类的本质。 据MyJoyOnline报道，教宗在巴黎爱丽舍宫面向法国总统埃马纽埃尔·马克龙及外交官们发表讲话时，还谈及了科学进步、生命权及人权等问题。

教皇利奥十四世在访问法国的第一天批评了关于协助死亡的新法律。他在爱丽舍宫的演讲中表示，生命权必须始终是所有其他人权的基础。

教皇利奥十四世在从医院启程返回梵蒂冈前，与一位乌克兰女性进行了交谈。 10月17日星期六，教宗在午餐后离开了罗马的阿戈斯蒂诺·杰梅利大学医院，返回了梵蒂冈。

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